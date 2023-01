Wie geht es weiter?: Wochenrückblick KW 02-2023 - Seit Jahresbeginn fast nur steigende Kurse!

Anzeige / Werbung

Nach der Meldung des Inflationsrückgangs, auch in der Eurozone, sowie der nun auch noch besser ausgefallene Verbraucherpreisindex in den Vereinigten Staaten verbreitet gute Laue unter den Anlegern.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Investoren hoffen weiterhin auf eine Verlangsamung der Zinszyklen, woraus sie eine "sanfte Landung" der Wirtschaft ableiten. Die befürchtete Rezession könnte ihrer Meinung nach doch ausbleiben. Dass die Märkte gerade in den USA noch "nervös" sind, zeigen die Minustage, die zu verbuchen waren, als die Banken dennoch vor einer Rezession warnten. Besonders hervorzuheben sind die deutschen Aktienmärkte, die schon die zweite Woche in Folge deutlich besser performen als der "US-Leitwolf!"

Quelle: Onvista/Tradingview

Da insbesondere der DAX an einem wichtigen Widerstand angekommen ist, würde uns ein bevorstehender Rücksetzer nicht überraschen.

"Risk on' heißt es auch bei den Rohstoffen!

Aber auch die Rohstoffe brauchten sich in der vergangenen Woche nicht verstecken. Ihnen verhalf ein fallender USD, die Erwartung einer weniger konjunkturschädlichen Geldpolitik und die Wiedereröffnung Chinas auf die Sprünge. Kupfer beispielsweise durchbrach die Marke von 9.100,- USD pro Tonne. Die gleiche Dynamik war auch beim Gold auszumachen, das zudem von einer Entspannung bei den Anleiherenditen profitierte. Das alles reichte aus, um den Goldpreis über die psychologisch wichtige Hürde von 1.900,- USD zu hieven, der schlussendlich mit rund 1.920,- USD in das wohlverdiente Wochenende ging.

Fazit: Derzeit scheint das Glas an den Börsen eher halb voll zu sein als halb leer!

Analysten sehen Europas Wirtschaft als widerstandsfähig an, was im November bereits durch eine robuster als erwartete Industrieproduktion belegt worden sei. Aber natürlich ist damit eine Unsicherheit noch nicht vom Tisch, da derzeit die Kollateralschäden der stark gestiegenen Zinssätze noch nicht vorhergesehen werden können. Dennoch zieht es die Investoren scheinbar wieder vermehrt an die Börsen.

Während die europäischen Indizes in dem noch jungen Jahr schon gelaufen sind wie "geschnitten Brot", halten sich die US-Indizes noch deutlich bedeckter. Die jüngsten Wirtschaftsstatistiken für die westliche Welt deuten in der Tat auf eine Verlangsamung der Zinsschritte hin, weshalb die Risikoaversion der Investoren steigt.

Aber Vorsicht, zumindest die Europäischen Aktienmärkte scheinen zunächst etwas überhitzt. Nicht zuletzt auch deshalb sollte man Rohstoffe und Rohstoffaktien nicht aus dem Blick verlieren, von denen noch einige unbegründet sehr stark zurückgeblieben sind.

Ein Investor-Traum...

Top-Management schiebt Elektromobilitäts-Metall-Rakete auf die Startrampe!

Gewinne mit Ansage, sind zugegebener Maßen immer so eine Sache. Da muss man sich sicher sein, dass alles stimmt, vor allem im Unternehmen! Und bei dieser Aktie stimmt unserer Meinung nach ALLES!

Lesen Sie mehr

ION Energy / Li-Metal

Solar- und Windenergie sind Freiheitsenergien

Für Unabhängigkeit von Kohle und Gas sorgen Wind- und Solarenergie. Nötig dafür sind Rohstoffe wie Lithium.

Lesen Sie mehr

Wahnsinn...

Osisko Gold Royalties räumt rekordverdächtig ab!

Dass das "R' in Osisko Gold Royalties für Rekordmarken steht, hat sich bereits im Alphabet der Investoren manifestiert. Aber das vierte Quartal setzt neue Maßstäbe!

Lesen Sie mehr

Tarachi Gold / Discovery Silver

Neue Höchststände bei Gold in 2023

Es gibt noch unterbewertete Vermögenswerte, auch wenn manche Märkte Schwächen im laufenden Jahr zeigen könnten.

Lesen Sie mehr

Gold en masse...

Maple Gold Mines mit TOP- Bonanza-Gold-Treffern

Es ist ein phänomenaler "Goldregen", der sich über dem kanadischen TOP-Explorer in Form seiner jüngsten Bohrergebnissen ergießt.

Lesen Sie mehr

Skeena Resources / Calibre Mining

Goldnachfrage Chinas

Das chinesische Neujahrsfest naht und aus saisonaler Sicht dürfte Gold gut nachgefragt werden.

Lesen Sie mehr

Aurania Resources / Torq Resources

Energiewende sorgt für steigenden Kupferbedarf

Für Dr. Copper, also Kupfer spricht ein Angebotsdefizit sowie eine anziehende Nachfrage.

Lesen Sie mehr

Hier läuft es richtig rund…

Calibre Mining mit Spitzenjahr! Rekorde und weiterhin glänzende Aussichten, soweit das Auge reicht!

Mit einer Rekordproduktion von 221.999 Unzen Gold und weiteren Meilensteinen auf seinen Projekten konnte der TOP-Goldproduzent Calibre Mining sein Geschäftsjahr 2022 beenden!

Lesen Sie mehr

Gold Terra Resource / Tier One Silver

Gold oder Silber, das ist hier die Frage

Könnten Privatanleger bei Vermögenswerten wählen, so werden laut einer Umfrage Gold und Silber als Top-Wahl für 2023 genannt.

Lesen Sie mehr

Gold Royalty / Osisko Gold Royalties

Goldener Start ins neue Jahr

Über die Jahre gesehen, nämlich seit 2001, ist der Goldstart 2023 auf dem achten Platz.

Lesen Sie mehr

First Tin / Tin One Resources

Zinn ist ein Industrie- und Hightech Metall

Zinn besitzt sehr gute fundamentale Zukunftsaussichten. Die Nachfrage kann meist nur mit Recycling bedient werden.

Lesen Sie mehr

OceanaGold / Caledonia Mining

Der Teuerung Paroli bieten - mit Gold

Pfandleiher vermelden regen Zulauf. Denn viele kommen mit dem Geld nicht mehr aus.

Lesen Sie mehr

Mawson Gold / Canada Nickel Company

Kobalt ist einer der Rohstoffe für die grüne Revolution

Früher als Farbstoff verwendet, ist Kobalt heute ein wertvoller Rohstoff im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien.

Lesen Sie mehr

Jetzt geht es richtig los...

MAG Silver - Paukenschlag zum Jahresbeginn

Mit einem donnernden Paukenschlag meldet sich die in Vancouver, Kanada beheimatete MAG Silver Corp. gleich zu Jahresbeginn eindrucksvoll zu Wort.

Lesen Sie mehr

Tudor Gold / Osisko Development

Auf Gold aus British Columbia setzen

Die Finanzzahlen deuten auf einen soliden Start für 2023 in Sachen Explorationstätigkeiten in British Columbia hin.

Lesen Sie mehr

GoldMining / Golden Rim Resources

Vermögen sichern - Edelmetalle sind eine Möglichkeit

Seit 2008 war der Rückgang des Reallohnes nicht mehr so langanhaltend und stark.

Lesen Sie mehr

Uranium Energy / Labrador Uranium

Uran gehört zu den Favoriten im Jahr 2023

Jedes Jahr führt Forbes, eine der erfolgreichsten Wirtschaftsmagazine weltweit, eine Umfrage durch welche Lieblingsaktien auf dem Plan stehen.

Lesen Sie mehr

Hier entsteht etwas Großes...

Osisko Development - Goldrausch 2.0

In der kanadischen Bergbaubranche ist der Cariboo-Goldrausch ein einschlägig bekanntes historisches Ereignis. Mit dem Fund der ersten Mengen Gold setzte sich in den Jahren 1858 und 1900 eine regelrechte Bewegung in Gang.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen oder https://stock.adobe.com / Chart: onvista.de/Tradingview / Quellen: Marketscreener.com, eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,US9168961038,CA6752221037,AU000000GMR9,CA38076F1053,BMG069741020,CA68827L1013,CA50203F2052,CA38149E1016,CA89131L1085,JE00BF0XVB15,CA5651271077,CA13000C2058,CA13515Q1037,CA87609L1058,CA5777891006,CA4620481099,CA38071H1064,CA2546771072,CA88651M1086,CA83056P7157,CA50545P3097,GB00BNR45554,CA36459L1031,CA68828E8099,CA89901T1093