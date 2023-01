Grund zum Feiern haben heute alle Microsoft-Aktionäre. Denn im Vergleich zum Niveau der Vorwoche notiert der Kurs heute 6,36 Prozent höher. Für das Wertpapier ging es fünf der fünf Tage nach oben. Einen regelrechten Höhenflug vollzog Microsoft am Mittwoch mit einem Plus von 3,02 Prozent. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...