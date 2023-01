Zuerst in China, zuletzt auch in den USA und Deutschland hatte Tesla die Preise für seine Elektroautos im Januar 2022 deutlich gesenkt. Für Analyst:innen ein Zeichen, dass der US-Hersteller jetzt in die Offensive gehe - und ein "Preiskrieg im Gange" sei. Nach von Protesten begleiteten Preissenkungen für Model 3 und Model Y in China hatte Tesla vor wenigen Tagen auch die Preise in den USA und Deutschland deutlich gesenkt. Beim Model Y waren es satte 9.100 ...

