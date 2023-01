Mit einem großen Sprung nach vorne endete für Teamviewer die vergangene Woche. Denn im Wochenvergleich gewann der Kurs rund 7,18 Prozent. An vier der fünf Sitzungen feierte der Titel Kursgewinne. Dabei hat Teamviewer am Donnerstag den Vogel abgeschossen mit einem Plus von 2,31 Prozent. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund drei Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 13,89 EUR. Die Spannung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...