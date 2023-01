Der wieder an der Börse gelistete Sportwagenbauer hat im abgelaufenen Jahr die Auslieferungen um 3 % auf 309.884 Fahrzeuge gesteigert. Im wichtigsten Einzelmarkt China sanken die Verkäufe allerdings um 2 %, was der Vorstand mit den Corona-Restriktionen begründete. In Deutschland (+ 3 %) und im restlichen Europa (+ 7 %) stiegen die Auslieferungen dagegen, während in den USA der Absatz 2022 nach dem guten Vorjahr stagnierte. Die Belastungen durch Lieferkettenprobleme und Chipmangel sind dabei noch nicht überwunden. So brach deshalb der Absatz des vollelektrischen Porsche Taycan um 22 % ein. Nach der jüngsten Kursschwäche, die die Chance zum Einstieg bot, hat die laufende Empfehlung des Bernecker Börsenkompass zuletzt wieder den Vorwärtsgang eingelegt und sich oberhalb der Marke von 100 € stabilisiert.



