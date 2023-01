Das Instrument LN3 US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.01.2023 und ex Kapitalmassnahme am 17.01.2023

The instrument LN3 US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.01.2023 and ex capital adjustment on 17.01.2023



Das Instrument 5LD SE0001958612 LIDDS AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.01.2023 und ex Kapitalmassnahme am 17.01.2023

The instrument 5LD SE0001958612 LIDDS AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.01.2023 and ex capital adjustment on 17.01.2023



Das Instrument DEQ DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.01.2023 und ex Kapitalmassnahme am 17.01.2023

The instrument DEQ DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.01.2023 and ex capital adjustment on 17.01.2023



Das Instrument 3PB CA74273V1067 PROBE METALS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.01.2023 und ex Kapitalmassnahme am 17.01.2023

The instrument 3PB CA74273V1067 PROBE METALS EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.01.2023 and ex capital adjustment on 17.01.2023



Das Instrument 9R2 NO0010955198 BIOFISH HOLDING AS NK 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 16.01.2023

The instrument 9R2 NO0010955198 BIOFISH HOLDING AS NK 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 16.01.2023

