The following instruments on XETRA do have their first trading 16.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.01.2023Aktien1 ES0105691002 Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.2 IT0005391229 e-Novia S.p.A.3 BMG3602E1084 Flow Traders Ltd.4 US69833W2061 Panbela Therapeutics Inc.Anleihen1 XS2577360089 Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.2 US676167CH05 Oesterreichische Kontrollbank AG3 FR001400F7C9 Agence Française de Développement4 FR001400F620 CNP Assurances S.A.5 XS2577526580 KommuneKredit Dänemark6 DE000LB38M30 Landesbank Baden-Württemberg7 US04522KAJ51 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)8 FR001400DCZ6 BNP Paribas S.A.9 XS2577836187 Coöperatieve Rabobank U.A.10 XS2577042893 Deutsche Bahn Finance GmbH11 IT0005530032 Italien, Republik12 USB5341FAB79 KBC Groep N.V.13 FR001400F8Z8 Autoroutes du Sud de la France S.A.14 ES0413211A75 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)15 CH1236363433 Swiss Life Holding AG