Eine tolle Performance zauberte zuletzt Alibaba auf's Parkett. Schließlich legten die Notierungen in der abgelaufenen Woche rund 8,95 Prozent zu. An vier der fünf Sitzungen ging der Titel mit Aufschlägen aus dem Handel. Besonders heftig schoss Alibaba am Dienstag nach oben mit einem Plus von rund 3,65 Prozent. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund 0,8 Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. ...

