Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz errichtet eine neue Solaranlage in Weinfelden. Damit produziert der Detailhändler in Weinfelden schon über 5'000 MWh pro Jahr. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund 2'000 Haushalten. Lidl Schweiz betreibt in Weinfelden die grösste Solaranlage im Kanton Thurgau.Lidl Schweiz nimmt eine neue Solaranlage in Weinfelden in Betrieb. Die Anlage ist auf dem Dach des neuen Logistikzentrums installiert. Sie produziert 700 MWh Strom im Jahr und ist 3'500 m2 gross. Das entspricht ca. einem halben Fussballfeld.Der Detailhändler setzt Jahr für Jahr stärker auf erneuerbare Energien. Ziel ist es, die eigene nachhaltige Stromversorgung zu erweitern. Durch den Ausbau der Photovoltaikanlagen möchte Lidl Schweiz die unabhängige Energieversorgung seiner Filialen und Lager ermöglichen. Lidl Schweiz produziert bereits heute mit Photovoltaikanlagen auf über 90'000 m2 Strom für den Eigenverbrauch. Der Überschuss wird ins Netz eingespeist und kommt damit der Schweizer Gesellschaft zugute. Über 80 der mehr als 160 Filialen in der Schweiz haben schon eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Bis 2025 sollen es 100 dieser Anlagen sein.Effizienz in der GebäudetechnikLidl Schweiz ist nach ISO 50001 Energiemanagement zertifiziert. Das heisst, dass alle Energieverbräuche überwacht und stetig optimiert werden. Beispielsweise nutzen die Lidl Filialen und Logistikzentren die Abwärme der gewerblichen Kälteanlangen zur Heizung und sparen somit Energie.Seit 2014 bezieht der Detailhändler sämtlichen Strom aus Wasserkraft und errichtet seit 2015 seine Standardfilialen nach der Minergie-Bauweise. Das Logistikzentrum in Sévaz, FR ist bereits zertifiziert. Der im November 2018 eingeweihte neue Hauptsitz in Weinfelden TG wurde zudem nach SGNI -Standard (Schweizer Gesellschaft für nachhaltige Immobilien) Gold und Minergie gebaut.Pressekontakt:Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100901187