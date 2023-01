DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nikkei-Index mit Abschlägen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zu Wochenbeginn mit einer uneinheitlichen Tendenz gezeigt. Während die chinesischen Börsen fester notierten, gab die Börse in Japan nach. Von der Wall Street kamen positive Vorgaben. Hier hatten die Indizes am Freitag mit leichten Aufschlägen geschlossen.

Der Nikkei-Index in Tokio gab 1,1 Prozent nach. Die Anleger übten sich im Vorfeld der am Dienstag beginnenden zweitägigen Sitzung der japanischen Notenbank in Zurückhaltung, hieß es aus dem Markt. Autoaktien waren auf breiter Front schwächer. So büßten Suzuki Motor 1,6 Prozent ein, Nissan Motor fielen um 1,7 Prozent und Honda Motor reduzierten sich um 1,0 Prozent.

Auf dem chinesischen Festland rückte der Schanghai-Composite um 1,0 Prozent vor. Staatlichen Medien zufolge, haben 29 der 31 chinesischen Provinzen jährliche Wirtschaftswachstumsziele von mindestens 5 Prozent für 2023 angekündigt. Die A-Aktien von Zoomlion Heavy legten um 1,6 Prozent zu, nach Meldungen, wonach das Unternehmen plane, eine Geschäftseinheit abzuspalten und an die Börse zu bringen. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index moderate Gewinne wieder ab und notierte im späten Handel 0,1 Prozent leichter.

Chinas Notenbank hat indessen wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Das könnte darauf hindeuten, dass die People's Bank of China (PBoC) ihren Leitzins LPR ebenfalls unangetastet lassen könnte, da der LPR auf der Grundlage der MLF-Zinssätze berechnet wird. Über die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) stellte die PBoC 779 Milliarden chinesische Yuan (umgerechnet rund 107,08 Milliarden Euro) an Liquidität zu einem unveränderten Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung.

In Südkorea stieg der Kospi um 0,6 Prozent, angeführt von Bank- und Reisewerten. Finanzwerte profitierten von der Erwartungen höherer Dividenden. So stiegen die Aktien von Shinhan Financial und Hana Financial um 6,7 bzw. 6,3 Prozent. KB Financial gewannen 4,5 Prozent. Im Reisesektor legten die Titel von Hanatour Service aufgrund der starken Nachfrage nach Pauschalreisen ins Ausland um 5,4 Prozent zu.

Die Börse in Sydney schloss mit einem Plus von 0,8 Prozent. Gestützt wurde das Sentiment von der Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und das Tempo der Zinserhöhungspolitik der Notenbanken zurückgefahren wird. Der schwergewichtete Finanzsektor legte um 0,9 Prozent zu. Die Banken Westpac, Commonwealth, NAB und ANZ stiegen zwischen 0,7 und 1,6 Prozent, nachdem Analysten vorsichtig optimistische Kommentare zu den Gewinnspannen der Kreditinstitute abgegeben hatten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.388,20 +0,8% +5,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 25.822,32 -1,1% +0,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.399,86 +0,6% +7,3% 07:00 Schanghai-Comp. 3.227,59 +1,0% +4,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.711,01 -0,1% +9,9% 09:00 Taiex (Taiwan) 14.927,01 +0,7% +5,6% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.278,54 -0,5% +1,3% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.490,18 -0,3% -0,0% 10:00 BSE (Mumbai) 60.261,18 0% -1,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:58h % YTD EUR/USD 1,0835 +0,0% 1,0834 1,0848 +1,2% EUR/JPY 138,85 +0,3% 138,47 139,24 -1,1% EUR/GBP 0,8858 -0,0% 0,8859 0,8882 +0,1% GBP/USD 1,2230 +0,0% 1,2229 1,2211 +1,1% USD/JPY 128,19 +0,3% 127,81 128,38 -2,2% USD/KRW 1.236,75 -0,1% 1.237,69 1.239,18 -2,0% USD/CNY 6,7086 +0,1% 6,7030 6,7148 -2,8% USD/CNH 6,7197 +0,1% 6,7103 6,7253 -3,0% USD/HKD 7,8094 -0,0% 7,8098 7,8090 0% AUD/USD 0,6973 -0,0% 0,6974 0,6970 +2,3% NZD/USD 0,6390 +0,2% 0,6379 0,6380 +0,6% Bitcoin BTC/USD 21.099,85 +0,9% 20.916,66 18.824,73 +27,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,29 79,86 -0,7% -0,57 -1,2% Brent/ICE 84,63 85,28 -0,8% -0,65 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.916,61 1.920,35 -0,2% -3,75 +5,1% Silber (Spot) 24,34 24,27 +0,3% +0,08 +1,6% Platin (Spot) 1.065,50 1.071,65 -0,6% -6,15 -0,2% Kupfer-Future 4,18 4,22 -0,8% -0,03 +9,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

