MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach Eckdaten für 2022 zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die vorläufigen Ergebnisse des Kunststoffkonzerns für 2022 hätten seine Befürchtung eines sehr schwachen Dezembers in der europäischen Chemiebranche bestätigt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt starken Lauf der Papiere./ag/mis



ISIN: DE0006062144

