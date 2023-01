Keine Infektionsschutzmaßnahmen und keine Reiserestriktionen mehr - das bescherte dem Flughafen Frankfurt vergangenes Jahr ein erhebliches Passagierplus. FRAPORT teilte gerade mit, dass das Passagieraufkommen um 97 % auf rund 48,9 Mio. Fluggäste kletterte. In Urlaubsperioden lagen die Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr deutlich im dreistelligen Prozentbereich - in der Spitze im April bei über 300 %. Im vierten Quartal pendelte sich das Gesamtaufkommen bei einem Plus von 40 bis 50 % ein. Zum Jahresende nahm auch das Interesse an Geschäftsreisen stetig zu. Allein im Dezember lag das Passagierplus bei gut 46 % auf 3,97 Mio. Passagiere. Das Frachtaufkommen sackte im Schlussmonat allerdings um 19 % ab, im Gesamtjahr um gut 13 %. Alles in allem kann man sagen: Der Blick nach vorn stimmt zuversichtlich. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





FRAPORT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de