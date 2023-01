Erlenbach (ots) -Mit OLEUM QUIETIS hat die Schweizer Naturkosmetikmarke ein Körperöl in ihrem Programm, das insbesondere von werdenden Müttern gerne zur Vermeidung von Schwangerschaftsstreifen verwendet wird. Das schnell einziehende Körperöl wurde im Jahr 2021 von der britischen The Beauty Shortlist mit dem "Mama & Baby Award" ausgezeichnet.Woolrex Switzerland steht für hochwertige Babykleidung aus reiner feinfaseriger Merinowolle."Unser beider Anspruch ist sehr ähnlich. Beide Marken sind sehr qualitätsbewusst, handeln verantwortungsvoll und agieren nach dem 100 Prozent Prinzip. So wie die ananné Kosmetikprodukte zu 100 % natürlich sind, besteht die Kleidung von Woolrex zu 100 % aus Merinowolle. Zudem haben beide Unternehmen ihre Wurzeln in der Schweiz", sagt Silva Imken, Director Marketing & Communications bei ananné.Ab Februar erhalten Konsument:innen beim Kauf von zwei Flaschen Körperöl im ananné Onlineshop einen Woolrex Babybody für Neugeborene kostenfrei dazu. Umgekehrt gilt die Aktion auch auf https://woolrex.ch. Hier gibt es beim Kauf eines Baby-Schlafsacks im selben Design wie der Babybody, eine Flasche ananné Körperöl dazu.Beide Marken wollen damit einen Kaufanreiz für die Zielgruppen der werdenden und jungen Mütter schaffen. Die Aktion beginnt am 1. Februar und läuft voraussichtlich bis zum 30. Juni 2023 oder solange Vorrat reicht.Pressekontakt:ananné:Silva Imken+41 44 2519287presse@ananne.comWoolrex:kontakt@woolrex.chOriginal-Content von: ananné AG Swiss Mountain Organics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151137/5416900