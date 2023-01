Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Freitag haben die europäischen Banken angekündigt, ihre langfristigen Refinanzierungsoperationen (TLTRO) in der Summe lediglich um 62,7 Mrd. EUR (erw.: 213 Mrd.) zu reduzieren, so die Analysten der Helaba.Damit sinke das ausstehende Volumen auf knapp unter 1,3 Bio. EUR. Das sei noch immer mehr als die Hälfte des Maximalbetrages, der während der Pandemie jenseits von 2,2 Bio. EUR erreicht worden sei. Mithin komme die EZB mit dem angestrebten Abbau der Bilanzsumme und damit einhergehend auch der Überschussreserve nur langsam voran. Die Überschussreserve sei nicht nur durch die TLTROs aufgebläht worden, sondern auch mit den Anleihekäufen im Rahmen von APP und PEPP. ...

