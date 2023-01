Nach einem lange eher verhaltenen Handel legten die US-Börsen am Freitag im späten Verlauf noch zu. Auslöser waren die Kursgewinne der US-Banken, da JPMorgan, Citigroup, Bank of America und Wells Fargo mit ihren am Freitag präsentierten Q4-Zahlen die Gewinnerwartungen übertrafen. Zudem hoffen die Marktteilnehmer nach jüngsten Inflationszahlen darauf, dass der Spielraum der Fed für eine moderatere Geldpolitik steigt. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,33 % bei 34.302 Punkten, während der S&P 500 um 0,40 % auf 3.999 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 legte sogar um 0,71 % auf 11.541 Punkte. Heute bleiben die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen, weshalb auch an den deutschen Börsen ein eher ruhiger Handelsverlauf zu erwarten ist. Der Dax eröffnete heute Morgen den Handel mit einem überschaubaren Plus von 0,17 % bei 15.112 Punkten.



