Die Österreichische Post-Tochter advanced commerce labs (ACL) kann laut Presse-Aussendung auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Dutzende namhafte Unternehmen im DACH-Raum sowie in CEE - darunter etwa Apollo Optik/Pearle, Deutsche Bahn, dm, Hervis, Hutchison Drei Austria, Kastner & Öhler, NKD, oder Wien Energie - setzen auf die Software-Systeme der ACL, um ihre E-Commerce-Bestellungen erfolgreich abzuwickeln. Alleine 2022 hat das Unternehmen mit Standorten in Bärnbach, Graz, München und neuerdings auch Wien Bestellungen mit einem Umfang von rund 900 Millionen Euro verarbeitet. Der neue ACL-Standort in Wien ist Teil einer Strategie, um die weiterhin wachsenden Anforderungen im E-Commerce betreuen zu können, heißt es.

Den vollständigen Artikel lesen ...