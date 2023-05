Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Kursverlusten geschlossen, der heimische Leitindex ATX pendelte im Handelsverlauf in einer engen Bandbreite um den Vortagesschluss und wechselte dabei einige Male die Vorzeichen, um dann schlussendlich mit einem kleinen Minus von 0,1% zu schliessen. Das bedeutete den vierten Verlusttag in Folge, auf die gesamte Woche gesehen musste das österreichische Börsenbarometer um 1,1% nachgeben. Im Fokus des Handelstages stand weiterhin der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA, sollte der Kongress diese nicht bald anheben, droht ein Zahlungsausfall der USA. Eine Einigung zeichnet sich jedoch weiterhin nicht ab, die Gespräche darüber wurden auf nächste Woche vertagt ....

