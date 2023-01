Die Aktienmärkte starten in diese Woche zunächst wohl sehr gemächlich - in den USA ist Feiertag (Martin Luther King Day), und normalerweise ist dann bereits vormittags im europäischen Handel die "Luft raus". Aber im weiteren Verlauf der Woche dürfte es dann turbulenter werden: am Donnerstag erreichen die USA laut Aussagen von US-Finanzministerin Yellen die Schuldenobergrenze. ...

