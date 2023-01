Die Energiekontor AG aus Bremen meldet den Verkauf eines Solarparks: Die Anlagen mit einer Gesamtnennleistung von 19 MWp gehen an die CEE Group. Der Solarpark im Prignitz in Brandenburg befindet sich bereits im Bau und soll in diesem Jahr ans Netz gehen. "Für rund drei Viertel des Parks konnte ein langfristiger privatwirtschaftlicher Stromabnahmevertrag ...

