ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Öffnung Chinas in der Corona-Pandemie dürfte angesichts des wohl noch bevorstehenden Höhepunkts der Infektionszahlen ab dem Ende des ersten Quartals spürbar werden, schrieben Analyst Andrew Stott und seine Kollegen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Experten rechneten mit einem anziehenden Wirtschaftswachstum 2023. Insgesamt könnten Chemieunternehmen wie Akzo Nobel, Arkema, Sika und Wacker Chemie, die stärker auf den Immobilienmarkt ausgerichtet seien, eine langsamere Absatzerholung sehen, als Unternehmen wie BASF, Clariant, Fuchs Petrolub und Lanxess, die breiter aufgestellt oder stärker auf andere Branchen ausgerichtet seien./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 02:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 02:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013267909

AKZO NOBEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de