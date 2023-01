Munsbach (www.anleihencheck.de) - Kann und wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen 2023 weiter anheben, fragen die Experten von ETHENEA.Welcher Höchstwert sei zu erwarten? Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors S.A., stelle drei Szenarien vor."Auch wenn die Zinserhöhungen der EZB im Dezember weitgehend so ausgefallen sind wie angenommen, waren viele Marktteilnehmer von den Aussagen des EZB-Rates überrascht: Die Auffassung, dass die Zinsen noch deutlich und in einem gleichmäßigen Tempo steigen müssen, hat die Erwartungen an die Zinsentwicklung verändert", ordne Schmidt ein. Im Dezember seien die Leitzinsen um weitere 50 auf insgesamt 250 Basispunkte gestiegen. Auch wenn die EZB das Tempo gedrosselt habe, sehe Schmidt keinen Hinweis auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen. ...

