NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea auf "Underperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Europas Industriekonzerne dürften trotz des steigenden Konjunkturdrucks ihre Gewinne 2023 weiter steigern, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Lieferkettenprobleme hätten das Erholungspotenzial 2022 begrenzt, doch der aufgestaute Auftragsbestand verringere dafür 2023 das Abschwungrisiko. Zudem seien die gestiegenen Bewertungen bei etlichen Titeln wie etwa Siemens, Sandvik, IMI, FLSmidth und Weir immer noch attraktiv. Branchenvertretern aus der Lebensmittelindustrie wie Gea dürfte es indes schwer fallen, die steigenden Kosten weiterzugeben. Ein langsameres Volumenwachstum und schrumpfende Margen drohe daher die Nachfrage für Geas Produkte zu belasten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2023 / 17:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 00:45 / EST



ISIN: DE0006602006

