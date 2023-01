Das schwedische Bergbauunternehmen LKAB hat im schwedischen Kiruna das größte Vorkommen von seltene Erden Europas entdeckt. Die Lagerstätte enthält mehr als 1 Mio. Tonnen seltener Mineralien, und der Antrag auf eine Explorationskonzession wird für 2023 erwartet. EBM hat auch Projekte für seltene Erden (REE) in Fetsjön und Rönnberget, Schweden. Für das laufende Jahr plant die EBM, die Erforschung und Erkundung der konzessionierten Gebiete fortzusetzen und deren mineralogischen Gehalt an seltenen Erden zu bewerten. Die Verringerung der Abhängigkeit Europas von REE-Importen aus China ist eine der wichtigsten europäischen Prioritäten. Die EBM möchte diese Nachfrage mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralien decken. Die Analysten von AlsterResearch haben die REE-Projekte der EBM nicht in ihre Bewertung einbezogen, so dass Anleger das REE-Engagement kostenlos erhalten würden. Die Experten von AlsterResearch bestätigen ihre Empfehlung mit einem spec. KAUFEN und einem Kursziel von SEK 12,25. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Eurobattery%20Minerals%20AB





