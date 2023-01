Nova Minerals Ltd. meldete heute weitere bedeutende mineralisierte Zonen innerhalb des Flaggschiffprojekts Estelle Gold bekannt zu geben, welches sich im produktiven Tintina Gold Belt in Alaska befindet.



Laut dem Unternehmen bestätigen hochgradige Gesteinsproben weitere breite Goldzonen an der Oberfläche des Estelle-Goldprojekts außerhalb der aktuellen Mineralressource von 9,6 Mio. Unzen.



Die folgenden Höhepunkte werden von Nova festgehalten:



? Die Explorationskartierungs- und Probenahmekampagne 2022 bestätigt die Entdeckung einer neuen breiten Zone mit hochgradiger Goldmineralisierung auf dem kürzlich benannten Trumpet-Prospekt, der 1,5 km nordwestlich von Train liegt.



? Die jüngsten hochgradigen Goldoberflächenproben, die im Rahmen des Explorationsprogramms 2022 auf dem neu entdeckten Grundstück Trumpet entnommen wurden, beinhalten: 32,8 g/t, 16,6 g/t, 16,0 g/t, 13,6 g/t, 12,7 g/t.



? Die jüngsten hochgradigen Goldoberflächenproben aus dem Explorationsprogramm 2022 beim Prospekt Train beinhalten: 80,2 g/t, 17,9 g/t, 17,7 g/t, 16,6 g/t, 10,4 g/t.



? Zuvor gemeldete hochgradige Gold-Oberflächenproben von den Train- und Shoeshine-Prospekten beinhalten: 30,4 g/t, 24,5 g/t, 21,6 g/t, 7,5 g/t, 5,7 g/t, 5,4 g/t.



