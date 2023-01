Der Gaspreis in Europa crasht weiter - der maßgebliche Future-Kontrakt TTF fällt um -12% auf nun nur noch 57 Euro und setzt damit seine Talfahrt fort. Damit notiert der Gaspreis so tief wie seit 16 Monaten nicht mehr - tiefer als kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Was ist der Grund für diesen Crash? Gaspreis crasht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...