Wien (www.anleihencheck.de) - Laut einer aktuellen Analyse der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) ist mit einem Rückgang der Kerninflation erst im Jahr 2024 zu rechnen, so die Experten von "FONDS professionell"."Der Höhepunkt der Inflationsdynamik scheint im Jahr 2022 zwar überschritten", schließe der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, aufgrund der jüngsten Daten für 2022 und der Inflationsprognose der Oesterreichischen Nationalbank für 2023 bis 2025. "Allerdings bleibt der Preisdruck in fast allen Sektoren 2023 hoch; die Ausnahme stellen Energiepreise dar, die ihren beispiellosen Anstieg im Jahr 2022 dieses Jahr nicht fortsetzen werden. Die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) steigt hingegen aufgrund kräftiger Lohnkostensteigerungen sowie indirekter Effekte der Energiepreise im Jahr 2023 auf 5,6 Prozent an. Hier ist mit einem Rückgang erst 2024 zu rechnen." ...

