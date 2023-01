Delaware (www.anleihencheck.de) - Aktuell überdenken viele Anleger ihre Positionierung in festverzinslichen Wertpapieren, um sich vor weiter steigenden Zinsen und hoher Inflation zu schützen, so die Experten von Lazard Asset Management.Dabei könne sich der Blick gen Norden lohnen: Oftmals übersehen, würden High Yield-Anleihen aus Skandinavien hohe Renditen, Diversifikation und Schutz vor Zinsänderungen bieten. Diese Ansicht würden Desiree Sauer, Investment-Strategin bei Lazard Asset Management, und Daniel Herdt, Portfoliomanager/Analyst im Lazard Nordic High Yield Team, in einem aktuellen Paper vertreten. ...

