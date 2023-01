Hamburg (www.fondscheck.de) - Die nordIX AG startet eine neue Anteilsklasse ihres im April 2021 aufgelegten Alternative Investment Fonds nordIX European Consumer Credit Fonds, so die nordIX AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Hier kann dann ohne Mindestanlagesumme in die sogenannte V-Tranche (ISIN DE000A3CQVV6/ WKN A3CQVV) des ersten deutschen Konsumentenkredit-Fonds investiert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...