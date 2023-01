Der chinesische Hersteller BYD hat die Auslieferung einer Charge von 304 Elektro-Lkw an die indische Adani Group angestoßen. Die E-Lkw des Typs BYD Q1R sind nun auf dem Seeweg zu vier Häfen der Adani-Gruppe in Indien, wo sie als Terminal-Zugmaschinen zum Einsatz kommen werden. Insgesamt hat die Adani Group 400 dieser Fahrzeuge geordert, die alle noch im Laufe dieses Jahres in Betrieb gehen sollen. ...

