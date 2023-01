Nachdem Tesla in China innerhalb kurzer Zeit mehrfach die Preise senkte, folgten nun auch die USA und Deutschland, wo Model Y und Model 3 nun bis zu 20 Prozent günstiger zu haben sind. Es ist ein beispielloser Schritt, mit dem der Konzern sehr wahrscheinlich die Nachfrage ankurbeln will. Während zukünftige Tesla-Fahrer sich über das Ganze sicherlich freuen dürften, hält die Begeisterung bei den Aktionären sich eher in Grenzen.Für einige ist der Schritt ein klarer Beleg dafür, dass Tesla (US88160R1014) mit einem schwindenden Absatz zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...