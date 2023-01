Am 1. Februar stehen bei der Software AG die Zahlen zum vierten Quartal an. Die Analysten von Baader rechnen mit einem Umsatz von 293,3 Millionen Euro. Das wäre ein Plus von 25 Prozent. Der Konsens steht bei 287,5 Millionen Euro. Das EBITA soll von 45,2 Millionen Euro auf 76,3 Millionen Euro ansteigen. Hier liegt der Konsens bei 61,4 Millionen Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...