Gold ist gut in das neue Jahr gestartet. Schon in der zweiten Handelswoche des Jahres notierte das Edelmetall auf einem Neunmonatshoch bei Preisen über 1.920 Dollar pro Feinunze. Ein Experte bleibt von Gold überzeugt und rät zum Kauf. Er sieht sogar weitere 50 Prozent Potenzial in den kommenden Jahren.Der Goldpreis hat in diesem Jahr bereits fünf Prozent zugelegt, obwohl es noch nicht alt ist. Er überschritt zwar erst am Donnerstag die 1.900-Dollar-Marke, aber schon jetzt nehmen einige Anleger und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...