München, 16. Januar 2023 - Die Verwertung der Aktien der Zinnwald Lithium plc ist abgeschlossen. Die Auszahlung der Verwertungserlöse aus dem Verkauf der Aktien abzüglich der Verwertungskosten kann nun durch die Gemeinsamen Vertreter zur Gutschrift auf die Depots bzw. Konten der berechtigten Anleihegläubiger erfolgen. Die Auszahlung gilt als (Teil-) Befriedigung der zur Insolvenztabelle angemeldeten Ansprüche aus den Solarworld-Anleihen. Berechtigt sind die Anleihegläubiger der Anleihe 2014/2019-2 mit der WKN A1YCN1 sowie der Anleihe 2014/2019-1 mit der WKN A1YDDX der SolarWorld AG, die ihr Bezugsrecht hinsichtlich der Aktien der Zinnwald Lithium plc nicht geltend gemacht haben. Der gesamt erzielte Nettoverwertungserlös liegt bei EUR 0,12 pro Aktie, entsprechend ergibt sich eine Barauszahlung von EUR 8,16 pro Anleihe 2014/2019-2 mit der WKN A1YCN1 und EUR 7,93 pro Anleihe 2014/2019-1 mit der WKN A1YDDX. Sofern noch nicht erfolgt, bitten die Gemeinsamen Vertreter die Anleihegläubiger, die sich noch nicht gemeldet haben, sich bei der Abwicklungsstelle zu melden und dieser die für die Abwicklung der Überweisung notwendigen Informationen mitzuteilen:



Abwicklungsstelle

One Square Advisors GmbH

Theatinerstr. 36

80333 München

solarworld@onesquareadvisors.com



Hierzu bitten die Gemeinsamen Vertreter um die Übersendung einer in Textform erstellten Bescheinigung der Depotbank des betreffenden Anleihegläubigers über die Inhaberschaft an den oben genannten Anleihen, die den vollen Namen und die volle Anschrift des Anleihegläubigers enthält und die Stückzahl der Anleihen angibt, die am 15.10.2021 um 0:00 Uhr dem bei dieser Depotbank bestehenden Depots des Anleihegläubigers gutgeschrieben sind.

Angaben zum Wertpapierdepot, in welchem die Anleihen gehalten werden Depotführende Bank IBAN des Verrechnungskontos Depot- bzw. Kontoinhaber



Bei Rückfragen stehen One Square Advisory Services S.à r.l., eine Schwestergesellschaft der G&P GmbH & Co. KG (solarworld@onesquareadvisors.com) für die Anleihe WKN A1YCN1 bzw. Herr Rechtsanwalt Alexander Elsmann (info@rechtsanwalt-elsmann.de) für die Anleihe WKN A1YDDX selbstverständlich zur Verfügung.



Kontakt

G&P GmbH & Co. KG

Theatinerstr. 36

80333 München



Rechtsanwalt Alexander Elsmann

Grafenberger Allee 120

40237 Düsseldorf



