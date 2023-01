ATOSS Software hat im Jahr 2022 mehr Umsatz erwirtschaften können als zuletzt erwartet. Die Münchener hatten einen Umsatzanstieg von 97 Millionen Euro auf 110 Millionen Euro in Aussicht gestellt, tatsächlich aber sei eine Summe zwischen 113 und 114 Millionen Euro angefallen, so ATOSS Software am Montag. "Der größte Wachstumsimpuls ging dabei von den ...

