Medizintechnik General Electrics Medtech-Sparte ist kürzlich an der Wall Street gestartet. Unternehmen mit stabilen Geschäften sind dort derzeit begehrt Es war ein gelungener Auftakt - und zugleich der erste große Börsengang des Jahres in den USA: Am 4. Januar kamen die Aktien von GE Healthcare Technologies an der Technologiebörse Nasdaq aufs Parkett und legten in einem schwankungsintensiven Umfeld gleich zu. Der Hersteller von komplexen Medizintechnikgeräten ...

