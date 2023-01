Wien (www.fondscheck.de) - GLS Investments und SOS-Kinderdörfer weltweit haben gemeinsam den "Kinder Perspektivenfonds" (ISIN DE000A3DEBS8/ WKN A3DEBS) lanciert, so die Experten von "FONDS professionell".Der Mischfonds solle einen "Beitrag zur Stärkung von Kinderrechten" leisten und richte sich an Anleger, "die in eine kindergerechte Zukunft investieren wollen", würden die beiden mitteilen. Ins Portfolio kämen nur "Unternehmen, Staaten und Projekte, die Kinderrechte anerkennen, fördern und genauestens prüfen". ...

