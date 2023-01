Der französische Automobilzulieferer Plastic Omnium gründet in China mit der Shenergy Group ein Joint Venture für die Produktion von Hochdruck-Wasserstofftanks zum Einsatz in Nutzfahrzeugen. Das Duo plant die jährliche Serienfertigung von bis zu 60.000 H2-Tanks ab 2026. Das geht aus einer Unternehmensmitteilung der Franzosen hervor. Demnach soll zunächst 2025 eine Pilotproduktionslinie in Shanghai ...

