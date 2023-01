"Verzweifelt" warten Anleger Anfang 2023 auf eine Rezession in den USA. Sie hoffen, dass die Fed dadurch die Zinsen, die Anleiherenditen und die Kreditkosten senken muss - und dass dadurch vielleicht sogar die Aktienkurse steigen. Von solchen Maßnahmen wollen die Anleger profitieren. Doch dieser Wunsch scheint in weite Ferne zu rücken.Von Joseph AdinolfiMarketWatchÜbersetzung: Stefanie Konrad2022 war seit der Finanzkrise 2008 eines der schlimmsten Jahre für die Märkte. Die in den letzten Monaten ...

