Berlin (ots) -Auch in 2023 geht der freie Meinungsaustausch bei BILD weiter: Bei VIERTEL NACH ACHT - Der Talk, der Schlagzeilen macht diskutiert Moderatorin Patricia Platiel mit meinungsstarken Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien sowie Promis über aktuelle Themen. VIERTEL NACH ACHT ist am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 20.15 Uhr bei BILD.de und Youtube zu sehen, zudem werden immer donnerstags alle drei Folgen der jeweiligen Woche ab 20.05 Uhr bei BILD TV gesendet.In der ersten Ausgabe von VIERTEL NACH ACHT im neuen Jahr, am 17. Januar 2023, sind bei Patricia Platiel der Migrations-Experte Hamed Abdel-Samad, Star-Astrologin Silke Schäfer, Energie-Experte Bjorn Peters und BILD-Politikredakteurin Zara Riffler zu Gast.Der BILD-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN mit Moderator Kai Weise startet 2023 erstmals wieder am Montag, 23. Januar, um 20.15 Uhr bei BILD.de und Youtube. Die aktuelle Sendung der Woche ist bei BILD TV jeweils am Donnerstagabend nach den VIERTEL NACH ACHT-Talks zu sehen.Pressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5417682