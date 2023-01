Zuerst nur in China, jetzt auch in Europa und den USA: Tesla hat die Verkaufspreise seiner Fahrzeuge im Januar teils deutlich reduziert. Hohe Lagerbestände und Vorschriften für Subventionen waren einige der Gründe. Die Folgen der Aktion sind ungewiss. Überwiegt eine stärkere Nachfrage oder drücken die Rabatte zu stark auf die Marge?Bei dieser Frage sind sich auch die Experten uneins. Wedbush-Analyst Dan Ives etwa hält die Preissenkungen für die "richtige Medizin zum richtigen Zeitpunkt". In seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...