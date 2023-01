Nachhaltigkeitsbewusste Anleger erhalten mit LAIQON die Chance auf ein dynamisches Portfolio: Die beiden hier vorgestellten Fonds erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien mit mindestens 51 Prozent und bieten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung.Der konsequente Fokus auf Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien ist integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der LAIQON AG (ehemals Lloyd Fonds AG) und fest in die im Investmentprozesses der Produkte verankert. Der von LAIQON implementierte ESG-Ansatz überzeugt, wie man insbesondere am LF-Green Dividend World (ISIN: DE000A2PMXF8) und auch am LF-Sustainable Yield Opportunities (ISIN: DE000A2PB6F9) sehen kann. Das Thema Nachhaltigkeit liegt LAIQON sehr am Herzen. So ist das Unternehmen selbst bereits durch Reduktion und Kompensation der unternehmensspezifischen CO2-Emissionen durch Aufforstungsprojekte CO2-neutral.

