FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,30 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um 27 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten des Stahlhändlers sollte aber um 51 Prozent nachgegeben haben. 2022 dürften fallende Stahlpreise ihre Spuren also hinterlassen haben, es gebe aber Anzeichen, dass sie langsam einen Boden finden./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KC01000

