GR Silver Mining hat erneut Top-Bohrergebnisse von seinem Flaggschiffprojekt Plomosas in Mexiko veröffentlicht. Das kanadische Unternehmen traf unter anderem auf 1,2 Kilo Silber, 1,4% Blei und 1,2% Zink über 5,6 Meter Länge. Als nächstes steht die Veröffentlichung der neuen Ressourcenstudie auf der Agenda.

GR Silver Mining (0,12 CAD | 0,08 Euro; CA36258E1025) liefert inzwischne in Serie hochgradige Bohrergebnisse von seinem Hauptprojekt Plomosas in Mexiko ab. Heute veröffentlichte das Unternehmen die Resultate von sechs Bohrungen von der recht neu entdeckten "Southeast Area", die direkt an das San Marcial angrenzt, wo sich eine der beiden Ressourcen auf dem Projekt befindet. Zu den Highlights zählen:

Bohrloch SMS22-09 mit 1,223 g/t Silber, 1,4% Blei und 1,2% Zink über stattliche 5,6 Meter. Ein Teilabschnitt von 0,3 Metern wies gar 26,15 g/t Silber, 30% Blei und 18,6% Zink auf. Bohrloch SMS22-22 wies 121 g/t Silber über 82,7 Meter auf. Zudem wies die Step-Out-Bohrung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...