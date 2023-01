Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat die gute Eigenkapitalausstattung ihrer Immobilienfonds genutzt und im zurückliegenden Jahr gezielt weiter in die Ertragsstärke und konsequente Diversifizierung ihrer Portfolios investiert, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...