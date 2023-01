Informierten Kreisen zufolge soll der Börsengang der Cloud- und Webhosting-Tochter zeitnah erfolgen. UI hält bekanntlich rd. 75% der Anteile. Das sogenannte Pre-Sounding bei institutionellen Anlegern, um Pricing- und Platzierungsopportunitäten zu klären, soll bereits angelaufen sein. Angestrebt wird wohl eine IONOS-Bewertung von rd. 5 Mrd. €. Mit anderen Worten, ca. 90 % der UI-Börsenwertes von aktuell 4,2 Mrd. € oder, wenn man die Schulden von 2,2 Mrd. € berücksichtigt, 55 % des Unternehmenswertes von UI wären dann allein mit dem Börsenaspiranten abgedeckt. UI wird aktuell nur ein KGV von unter 10 zugesprochen, was vor allem am kostspieligen Ausbau des eigenen 5G-Mobilfunknetzes liegt. Mit dem (Teil-)Verkauf von IONOS würde sich UI mehr finanziellen Spielraum schaffen und man kann die Managementkapazitäten auf das Kerngeschäft fokussieren. Die Aktie arbeitet an der technischen Trendwende. Wird der Ausbruch über 21,50 € bestätigt, besteht Luft bis 25 €. Von der Substanz her ist das absolut zu rechtfertigen und eher noch günstig.







