Der Halbleiterausrüster SÜSS MicroTec beginnt das neue Jahr mit einer positiven Überraschung. Nach einem sehr starken vierten Quartal 2022 dürfte man die bisherigen Markterwartungen an Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen haben. Das Unternehmen hatte bislang mit einem Jahresumsatz zwischen 270 bis 300 Mio. € gerechnet, der Marktkonsens lag bei 272 Mio. €. SÜSS MicroTec rechnet jetzt mit einem Erlös von 295 und 300 Mio. €. Auch beim operativen Gewinn wurde nachgelegt. Die bisherige Guidance für die EBIT-Marge lag zwischen 8,5 bis 10,5 %, wobei SÜSS eher mit Ergebnissen am unteren Ende der Spanne rechnete. Die Formulierung "unteres Ende" wurde jetzt gestrichen. Im Markt liegt die durchschnittliche Prognose bei 8,3 %.Damit konkretisiert sich der starke Geschäftsgang. Dies spiegelt sich auch im Auftragseingang wider. SÜSS MicroTec, die für die Halbleiter-Produktion unter anderem Lithografie-Maschinen, Fotomasken-Systeme und Wafer-Bonder liefern, erreichten einen Auftragseingang im vergangenen Jahr von rund 445 Mio. € (Vorjahr 337 Mio. €). Vor diesem Hintergrund hat die Aktie nun ein kräftiges Ausbruchssignal aus dem seit April 2021 dominierenden Abwärtstrend gesetzt. Was auch vor dem Hintergrund wichtig ist, dass man damit gleichzeitig die Widerstandszone bei rund 17 € hinter sich lassen konnte.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 02.Weitere Themen dieser Ausgabe:++ DAX - Bullishe Trendwende?++ ams-Osram - Neuer Schub durch Apple?++ Knorr-Bremse - Überraschungspotenzial++ Nagarro - Neue Prognose++ LPKF - LIDE-HoffnungIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!