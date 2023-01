Frankfurt (www.anleihencheck.de) - AUD/JPY wird heute höher gehandelt, was vor allem auf die Schwäche des Japanischen Yen zurückzuführen ist, so die Experten von XTB.Der JPY gehöre heute zu den G10-Währungen mit der schlechtesten Performance, nachdem die Bank of Japan Anleihen gekauft habe, um die Renditen zu drücken. Die Bank of Japan werde diese Woche im Fokus stehen, da sie ihre nächste geldpolitische Entscheidung am Mittwoch um ca. 4:00 Uhr bekannt geben werde. Obwohl keine Änderung der Zinssätze erwartet werde, habe es einige Hinweise darauf gegeben, dass die BoJ eine Überprüfung ihrer Politik durchführen und auch die Nebenwirkungen ihrer lockeren Politik untersuchen werde. Diese Medienberichte hätten die Hoffnungen der Märkte auf einen weiteren Zinsschritt geschürt, nachdem sich die Bandbreite um die Zielrendite für 10-jährige Anleihen vergrößert habe. ...

