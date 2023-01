Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen nähern sich langsam wieder dem Vor-Corona-Niveau an. Im Dezember lagen sie noch 18,4 Prozent unter dem Wert von Dezember 2019. Auch fast alle anderen zu Fraport gehörenden Flughäfen kommen auf gute Dezember-Werte. In Bulgarien und Antalya (Türkei) liegt man bereits über den Zahlen von 2019. Die Analysten ...

