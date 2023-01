Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Verwertung der Aktien der Zinnwald Lithium plc (ISIN GB00BFN4GY99/ WKN A2DWS6) ist abgeschlossen, so die G&P GmbH & Co. KG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Auszahlung der Verwertungserlöse aus dem Verkauf der Aktien abzüglich der Verwertungskosten kann nun durch die Gemeinsamen Vertreter zur Gutschrift auf die Depots bzw. Konten der berechtigten Anleihegläubiger erfolgen. Die Auszahlung gilt als (Teil-) Befriedigung der zur Insolvenztabelle angemeldeten Ansprüche aus den SolarWorld-Anleihen. Berechtigt sind die Anleihegläubiger der Anleihe 2014/2019-2 (ISIN DE000A1YCN14/ WKN A1YCN1) sowie der Anleihe 2014/2019-1 (ISIN DE000A1YDDX6/ WKN A1YDDX) der SolarWorld AG (ISIN DE000A1YCMM2/ WKN A1YCMM), die ihr Bezugsrecht hinsichtlich der Aktien der Zinnwald Lithium plc nicht geltend gemacht haben. Der gesamt erzielte Nettoverwertungserlös liegt bei EUR 0,12 pro Aktie, entsprechend ergibt sich eine Barauszahlung von EUR 8,16 pro Anleihe 2014/2019-2 (ISIN DE000A1YCN14/ WKN A1YCN1) und EUR 7,93 pro Anleihe 2014/2019-1 (ISIN DE000A1YDDX6/ WKN A1YDDX). Sofern noch nicht erfolgt, bitten die Gemeinsamen Vertreter die Anleihegläubiger, die sich noch nicht gemeldet haben, sich bei der Abwicklungsstelle zu melden und dieser die für die Abwicklung der Überweisung notwendigen Informationen mitzuteilen: ...

