Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) ("Sierra Metals" oder das "Unternehmen") gab heute den Rücktritt von Ed Guimaraes, des Chief Financial Officer ("CFO") des Unternehmens, und die Ernennung von José Fernández-Baca zum Interims-CFO bekannt.

Oscar Cabrera, Vorsitzender des Board of Directors von Sierra Metals, erläuterte: "Das Board of Directors von Sierra Metals ist hocherfreut, dass José Fernández-Baca zugestimmt hat, für das Unternehmen als Interims-CFO tätig zu werden. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung in finanziellen Führungspositionen in der Bergbauindustrie, insbesondere bei Sierra Metals seit dem Jahr 2020, verfügt er über die Fähigkeiten, die Erfahrung und die Geschäftsbeziehungen, um das Finanzmanagement des Unternehmens zu leiten und im Verlauf des laufenden strategischen Überprüfungsverfahrens Bericht zu erstatten."

José Fernández-Baca verfügt über einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universidad del Pacifico in Lima (Peru) und einen Abschluss als MBA von der Northern Illinois University. Darüber hinaus schloss er unter anderem das Executive Program an der Northwestern, INCAE (Cambridge) und der Universidad de Piura mit Zertifizierungen ab.

Über Sierra Metals

Sierra Metals ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen, das im Bereich der "grünen Metalle" tätig ist, unter anderem in der Kupferproduktion und in der Produktion von Basismetallen mit Edelmetall-Nebenprodukten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion und Erschließung seiner Yauricocha-Mine in Peru sowie der Minen Bolívar und Cusi in Mexiko. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Steigerung des Produktionsvolumens und der Erweiterung der Mineralressourcen. Das Unternehmen besitzt bei allen drei Minen außerdem große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten. Nähere Informationen zu Sierra Metals finden Sie unter www.sierrametals.com.

